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    Лица, совершившие мошенничество на сумму 100 тыс. манатов, освобождены в зале суда

    На процессе вынесен приговор

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд по уголовному делу Камала Ахмедова и Мансура Ахмедова, обвиняемых в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был вынесен приговор. 

    Приговором суда М.Ахмедов был осужден к 7,5 годам условно, а К. Ахмедов - к 7 годам. Оба были отпущены в зале суда.

    Отметим, что К.Ахмедов и М.Ахмедов были арестованы в 2015 году. Они взяли у гражданина 100 тыс. манатов и не вернули обратно. В ходе судебного процесса нанесенный потерпевшему ущерб был возмещен. Они обвинялись по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере) УК. 

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