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    Лерик остался без света из-за сильного ветра

    Крыши домов обрушились

    Лерик. 25 марта. REPORT.AZ/ В Лерикском районе, начавшийся с вечерних часов вчерашнего дня, сильный ветер стал причиной ряда проблем.

    Как передает Южное бюро “Report”, одной из проблем стала подача электроэнергии в села района.

    Сообщается,что остановка подачи электричества является профилактическим мероприятием. После того как ветер стихнет полностью, бригады проверят все провода и восстановят подачу электроенергии.

    Ветер также стал причиной частичного обрушения крыш построек различных видов хозяйств.

    Сегодня утром ветер относительно стих. Восстановлена подача электроэнергии в центр района.

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