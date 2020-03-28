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Лагерь для беженцев в Германии, где расселены и азербайджанцы, взят на карантин

​Лагерь для беженцев в Германии взят на карантин

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

В городе Хальберштадт (Саксония-Анхальт, Германия) взят на карантин лагерь из 850 человек, прибывших в страну для получения убежища. 

Как сообщили европейскому бюро Report в Управлении полиции Хальберштадта, 27-летний постоялец сдал тест на коронавирус при переселении в общежитие в Халле, и результат теста оказался положительным. 

После этого муниципалитет Хальберштадта и городская организация здравоохранения взяли лагерь на карантин. 

"Утром сотрудники полиции закрыли все входы/выходы в лагерь. Затем работникам лагеря была выдана спецодежда. Чуть позже стало известно, что у одного из съехавших постояльцев выявлен коронавирус. Поэтому наш лагерь был взят на карантин", - заявил Report один из азербайджанцев, размещенный в лагере для беженцев. 

По его словам, помимо него в лагере проживают еще 18 азербайджанцев: “Шестерых из них должны были депортировать в Азербайджан, но пока из-за коронавируса процесс депортации приостановлен ”.

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