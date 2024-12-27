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Кыргызстан 28 декабря направит в Казахстан делегацию в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Актау

Кыргызстан 28 декабря направит в Казахстан делегацию в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Актау Кыргызстан 28 декабря направит в Казахстан специалистов для ознакомления с состоянием пострадавших кыргызских граждан в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.
Происшествия
27 декабря 2024 г. 19:04
Кыргызстан 28 декабря направит в Казахстан делегацию в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Актау

Кыргызстан 28 декабря направит в Казахстан специалистов для ознакомления с состоянием пострадавших кыргызских граждан в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Как передает Report, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев в интервью АКИpress.

По его словам, трое граждан Кыргызстана в настоящее время находятся в больнице, один из которых в реанимации.

"У двоих состояние улучшилось, у одного из них сильно поврежден позвоночник. Президент Садыр Нургожоевич дал прямое указание о скорейшем оказании помощи нашим гражданам и обеспечении максимального участия МЧС в процессе их эвакуации. Мы работаем совместно с министром труда, социального обеспечения и миграции Равшанбеком Азатовичем и при активном участии нашего посла в Казахстане Дастана Станбековича, который постоянно информирует нас о ситуации", - рассказал глава МЧС.

Он сообщил, что 28 декабря в Казахстан вылетают военный врач МЧС, начальник управления и сотрудник Минтруда.

"Завтра же туда прибывают родственники пострадавших. Сегодня состоялся консилиум врачей, и согласно их вердикту, транспортировка больных сейчас нецелесообразна. Это может принести больше вреда их здоровью, чем пользы. Скорее всего, завтра наши представители и родственники обсудят ситуацию с пострадавшими. Мы предполагаем, что они останутся на более длительный срок, пока будут готовы к транспортировке", - сказал Ажикеев.

"Казахстанская сторона выразила готовность продлить лечение и передать пострадавших в наши руки после того, как они придут в стабильное состояние", - добавил Ажикеев.

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