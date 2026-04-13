    13 апреля, 2026
    17:21
    Кямран Алиев обсудил с китайским коллегой перспективы сотрудничества в правовой сфере

    Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в Шанхае по приглашению генпрокурора Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юна.

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в рамках визита состоялась двусторонняя встреча между генпрокурорами.

    Ин Юн подчеркнул, что Азербайджан и Китай являются стратегическими партнерами. Он также отметил, что успешное сотрудничество между двумя странами продолжается во многих областях, и выразил удовлетворение развитием партнерских отношений на межведомственном уровне.

    Кямран Алиев выразил благодарность за теплый прием и высокое гостеприимство, отметив, что Китай на протяжении многих лет решительно поддерживал политические инициативы страны на различных международных платформах. По его словам, в последние годы благодаря политической воле и усилиям глав государств отношения между странами развиваются по восходящей и достигли уровня стратегического партнерства.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с различными видами преступлений, перспектив расширения правового и институционального взаимодействия, а также привлечения сотрудников прокуратуры к обучению в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики.

    Кямран Алиев также пригласил своего коллегу посетить Азербайджан с целью укрепления взаимных связей.

    Визит делегации продолжается, в рамках визита запланирован ряд встреч.

    Kamran Əliyev Çinə rəsmi səfərə gedib

    Последние новости

    17:45

    Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном

    Другие страны
    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    Лента новостей