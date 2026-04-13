Кямран Алиев обсудил с китайским коллегой перспективы сотрудничества в правовой сфере

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в Шанхае по приглашению генпрокурора Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юна.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в рамках визита состоялась двусторонняя встреча между генпрокурорами.

Ин Юн подчеркнул, что Азербайджан и Китай являются стратегическими партнерами. Он также отметил, что успешное сотрудничество между двумя странами продолжается во многих областях, и выразил удовлетворение развитием партнерских отношений на межведомственном уровне.

Кямран Алиев выразил благодарность за теплый прием и высокое гостеприимство, отметив, что Китай на протяжении многих лет решительно поддерживал политические инициативы страны на различных международных платформах. По его словам, в последние годы благодаря политической воле и усилиям глав государств отношения между странами развиваются по восходящей и достигли уровня стратегического партнерства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с различными видами преступлений, перспектив расширения правового и институционального взаимодействия, а также привлечения сотрудников прокуратуры к обучению в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики.

Кямран Алиев также пригласил своего коллегу посетить Азербайджан с целью укрепления взаимных связей.

Визит делегации продолжается, в рамках визита запланирован ряд встреч.