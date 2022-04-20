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Кямран Алиев назначил новых прокуроров в Ходжалинский, Дашкесанский и Товузский районы

Кямран Алиев назначил новых прокуроров в Ходжалинский, Дашкесанский и Товузский районы Прокурор Ходжалинского района Шахин Иманов освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
20 апреля 2022 г. 15:54
Кямран Алиев назначил новых прокуроров в Ходжалинский, Дашкесанский и Товузский районы

Прокурор Ходжалинского района Шахин Иманов освобожден от занимаемой должности.

Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал генпрокурор Кямран Алиев.

Согласно приказу, Ш.Иманов назначен прокурором Дашкесанского района.

Другими приказами К.Алиева прокурор Дашкесанского района Мариф Гусейнов снят с занимаемой должности и назначен прокурором Товузского района.

На должность прокурора Ходжалинского района назначен старший следователь по важным делам следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Аваз Алиев.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили Report эту информацию.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev Xocalı, Daşkəsən və Tovuza yeni prokurorlar təyin edib

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