Кямран Алиев назначил новых прокуроров в Ходжалинский, Дашкесанский и Товузский районы

Прокурор Ходжалинского района Шахин Иманов освобожден от занимаемой должности.

Прокурор Ходжалинского района Шахин Иманов освобожден от занимаемой должности.

Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал генпрокурор Кямран Алиев.

Согласно приказу, Ш.Иманов назначен прокурором Дашкесанского района.

Другими приказами К.Алиева прокурор Дашкесанского района Мариф Гусейнов снят с занимаемой должности и назначен прокурором Товузского района.

На должность прокурора Ходжалинского района назначен старший следователь по важным делам следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Аваз Алиев.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили Report эту информацию.