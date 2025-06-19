Кямран Алиев назначил начальников ряда управлений Генеральной прокуратуры

16:43

В Генеральной прокуратуре Азербайджана назначены начальники ряда управлений.

Как сообщает Report приказ об этом подписал генпрокурор Кямран Алиев.

В частности, Абдуллаев Натиг Салех оглу назначен начальником управления по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, чрезвычайных ситуаций и пограничной службы, Гасаналиев Фазиль Аскер оглу - начальником научно-учебного центра, Махир Аббасов - начальником Управления надзора за следствием, Кязымов Джейхун Султан оглу - начальником управления по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Отметим, что все они ранее возглавляли другие управления Генпрокуратуры.