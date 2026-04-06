Кямаледдин Гейдаров посетил место оползня на Бибиэйбатской дороге
Происшествия
- 06 апреля, 2026
- 13:59
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров посетил участок Бибиэйбатской дороги в Сабаильском районе Баку, где возникла угроза оползня из-за проливных дождей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
В ведомстве отметили, что министр ознакомился с ситуацией на месте вместе с начальником отдела строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Кабинета министров Фейрузом Мустафаевым, председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Вюсалом Насирли и другими представителями профильных ведомств.
"Они обсудили дальнейшие шаги. Даны соответствующие поручения", - говорится в заявлении.
Кямаледдин Гейдаров посетил место оползня на Бибиэйбатской дороге
Последние новости
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22