Кямаледдин Гейдаров посетил место оползня на Бибиэйбатской дороге

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров посетил участок Бибиэйбатской дороги в Сабаильском районе Баку, где возникла угроза оползня из-за проливных дождей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

В ведомстве отметили, что министр ознакомился с ситуацией на месте вместе с начальником отдела строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Кабинета министров Фейрузом Мустафаевым, председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Вюсалом Насирли и другими представителями профильных ведомств.

"Они обсудили дальнейшие шаги. Даны соответствующие поручения", - говорится в заявлении.