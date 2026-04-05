Кямаледдин Гейдаров осмотрел пострадавший от дождя район в Бадамдаре

Утром 5 апреля министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил территорию в Бадамдаре, пострадавшую от сильных дождей.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что на днях после интенсивных дождей на Бадамдарском склоне возник риск оползня, в связи с чем движение транспорта по трассе в направлении 20-го участка поселка Бадамдар Сабаильского района Баку было приостановлено.

Министр К.Гейдаров на месте ознакомился со сложившейся обстановкой, провел обмен мнениями с представителями и специалистами соответствующих структур по данному вопросу, выслушал предложения и дал необходимые поручения.