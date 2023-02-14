О нас

Стали известны подробности гибели в ДТП курсанта академии ГПС Азербайджана

Стали известны подробности гибели в ДТП курсанта академии ГПС Азербайджана Курсант академии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана скончался в ДТП на территории Габалинского района.
Происшествия
14 февраля 2023 г. 00:53
Стали известны подробности гибели в ДТП курсанта академии ГПС Азербайджана

Стали известны подробности гибели в ДТП на территории Габалинского района курсанта академии Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как сообщил северо-западному бюро Report главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Махир Масимов, житель района Рамиз Гарибов, находившийся за рулем автомобиля "ГАЗ-31", при движении на территории села Улудаш Габалинского района, сбил пытавшегося перейти дорогу пешехода Лачына Тарлан оглу Махмудова, 2003 года рождения. Пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, водитель привлечен к следствию в качестве подозреваемого

00:31

Курсант академии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана скончался в ДТП на территории Габалинского района.

Как передает Report, об этом пресс-служба ГПС сообщила на странице в социальной сети.

Согласно информации, 13 февраля около 19:30 находящийся в отпуске курсант III курса академии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики Лачын Тарлан оглу Махмудов скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Габалинского района.

"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубочайшие соболезнования семье и близким курсанта", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DSX Akademiyasının kursantını avtomobil vuraraq öldürüb

Экслюзивные новости

Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
13 февраля 2023 г. 15:34
В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi