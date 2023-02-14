Стали известны подробности гибели в ДТП курсанта академии ГПС Азербайджана

Стали известны подробности гибели в ДТП на территории Габалинского района курсанта академии Государственной пограничной службы Азербайджана.
Как сообщил северо-западному бюро
По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, водитель привлечен к следствию в качестве подозреваемого
Курсант академии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана скончался в ДТП на территории Габалинского района.
Как передает
Согласно информации, 13 февраля около 19:30 находящийся в отпуске курсант III курса академии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики Лачын Тарлан оглу Махмудов скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Габалинского района.
"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубочайшие соболезнования семье и близким курсанта", — говорится в сообщении.