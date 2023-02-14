Стали известны подробности гибели в ДТП курсанта академии ГПС Азербайджана

Курсант академии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана скончался в ДТП на территории Габалинского района.

Стали известны подробности гибели в ДТП на территории Габалинского района курсанта академии Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как сообщил северо-западному бюро Report главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Махир Масимов, житель района Рамиз Гарибов, находившийся за рулем автомобиля "ГАЗ-31", при движении на территории села Улудаш Габалинского района, сбил пытавшегося перейти дорогу пешехода Лачына Тарлан оглу Махмудова, 2003 года рождения. Пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, водитель привлечен к следствию в качестве подозреваемого

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Курсант академии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана скончался в ДТП на территории Габалинского района.

Как передает Report , об этом пресс-служба ГПС сообщила на странице в социальной сети.

Согласно информации, 13 февраля около 19:30 находящийся в отпуске курсант III курса академии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики Лачын Тарлан оглу Махмудов скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Габалинского района.

"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубочайшие соболезнования семье и близким курсанта", — говорится в сообщении.