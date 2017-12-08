Кум "Лоту Гули" приговорен к 3 годам лишения свободы

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Махаббета Намазова, который приходится кумом известному в криминальном мире как "Лоту Гули" Надиру Салифову.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

Решением суда М.Намазов приговорен к 3 годам лишения свободы.

Напомним, что в своем выступлении прокурор попросил инкриминируемые обвиняемому статьи 234.4.3 и 228.2.2 квалифицировать в статьи 234.1 и 228.1 Уголовного кодекса.

Гособвинитель потребовал приговорить М.Намазова к 4 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, М.Намазов 23 ноября 2016 года был задержан сотрудниками Насиминского районного управления полиции. Из автомобиля под его управлением были изъяты пистолет Макарова и большое количество наркотических средств.

После был произведен обыск в доме М.Намазова в селе Садыхлы Агстафинского района. В доме были обнаружены патроны в большом количестве.

Он был обвинен по статьям 228.2.2 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, неоднократно) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, в крупном размере).

Напомним, что в прошлом месяце "Лоту Гули" был отпущен на свободу из исправительного учреждения №8.