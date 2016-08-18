Кто такой Ровшан Лянкяранский?

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Известный авторитет Ровшан Джаниев (Лянкяранский) в очередной раз стал главным фигурантом печатных изданий.

Как сообщает Report, на этот раз основной обсуждаемой темой стали сообщения о его смерти.

Правда, некоторые СМИ пишут, что он жив...

В любом случае читателям интересно: Кто же такой Ровшан Лянкяранский?

Джаниев Ровшан Рафик оглу (Ровшан Лянкяранский) родился в Лянкяране 27 января 1975 года. Гражданин Азербайджана, образование среднее, женат. Находится на регистрации по адресу - г. Лянкяран, ул. Т.Исмаилова, 26.

По приговору Астаринского районного народного суда от 15 октября 1996 года, согласно находящейся в силе до 1 сентября 2000 года ст. 97 и 1 части ст. 220 УК был приговорен к лишению свободы сроком на 2 года.

Решением Сабаильского районного суда от 4 марта 1997 года он был условно освобожден. В июне 2000 года его снова привлекли к ответственности по находящимся в силе до 2000 года ст. 15, 94 (попытка предумышленного убийства) и ст. 228.1 (незаконное хранение, продажа, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Однако суд вынес в его отношении решение, согласно которому Р.Лянкяранского направили на психиатрическое лечение. В 2001 году по решению Сабунчинского районного суда Ровшана Джаниева освободили от уголовной ответственности.

В 2002 году данное уголовное дело в его отношении было обновлено. Лянкяранский скрылся от следствия и по этой причине 1 июля 2002 года был объявлен в розыск.

3 декабря 2009 года его арестовали в Украине и 13 декабря экстрадировали в Азербайджан.

Хотя в 2010 году гособвинитель потребовал для Р.Джаниева 12 лет тюрьмы, суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам 19 дням лишения свободы и он вышел на свободу.

Напомним, что в юном возрасте Ровшан Джаниев на глазах у судьи застрелил убийцу отца в зале суда, за что также предстал перед судом.

Отмечалось, что якобы после убийства "Деда Хасана" проживающий в России Ровшан Лянкяранский уехал в Дубай. Периодически его видели в Стамбуле...