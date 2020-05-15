Коронавирус: как мир выходит из испытания?

Ныне весь мир охватила одна общая "коронованная" беда. Она не имеет цвета, запаха, вкуса, не заявляет заранее о своем приходе, сеющем смерть. Речь идет о штамме коронавируса, которому было присвоено название COVID-19. И сейчас весь мир думает только над одним - как избавиться от вируса, оставляющего разрушительные последствия.

Ежедневная статистика развитых, гордящихся своим научно-техническим прогрессом стран ужасает. Китай, Италия, Германия, Великобритания, Испания, Франция… Люди умирают, и самое страшное, что смерть носит массовый характер. Несмотря на то, что с момента распространения пандемии в глобальном масштабе прошло 2 месяца, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о ее дальнейшей угрозе. К примеру, официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис открыто заявляет о том, что ожидается вторая волна коронавируса. То есть, угроза еще остается.

Как же страны выходят из этого серьёзного испытания?

К сожалению, с самого начала распространения вируса сильные мира сего почему-то спокойно отреагировали на это. Даже страны, подарившие миру известных математиков и точные вычислительные приборы, на этот раз ошиблись в своих расчетах. Возможно. самое большое число жертв пандемии в таких странах как США, Италия, Германия, Франция и др. и было связано с неверными расчетами. Правда, позже эти страны предприняли серьёзные меры, но, видимо, следовало вмешаться раньше, поскольку фактор времени сыграл немаловажную роль в череде развития событий...

Азербайджан с первых дней предпринял своевременные меры против этой беды мирового масштаба. Как только был зафиксирован первый факт заражения на южной границе страны, на государственном уровне были предприняты неотложные меры. Даже ВОЗ высоко оценила меры, предпринятые нашим государством, отметив, что Азербайджан опередил в этом некоторые страны Европы.

Государственное информационное агентство Малайзии BERNAMA опубликовало обширную статью об образцовом опыте Азербайджана и проведенным ею своевременным комплексным мероприятиям в борьбе с COVID-19. Отмечая различные методы борьбы стран мира с этим глобальным недугом, в материале в качестве примера были перечислены особенности опыта Азербайджана. Автор статьи в эти трудные дни призвал воспользоваться опытом Азербайджана.

Ряд международных экспертов, исследователей, отмечая добровольную финансовую помощь правительства Азербайджанской Республики в размере 5 миллионов долларов США в соответствующий фонд борьбы с COVID-19 Всемирной организации здравоохранения, призвали и другие большие государства последовать этому примеру и быть активными.

Следует отметить, что Азербайджан в начале мая перечислил еще средства в размере 5 млн долларов в фонд ВОЗ.

Еще на раннем этапе пандемии COVID-19, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева правительством был создан Оперативный штаб. Для обеспечения общественной осведомленности, а также для того, чтобы граждане в оперативном порядке получали ответы на вопросы касательно ситуации, с которой они сталкиваются, был сдан в эксплуатацию информационный портал www.koronavirusinfo.az

Для недопущения широкого распространения пандемии и предотвращения тяжелых последствий, наряду с принятыми государством мерами, с самого начала в Азербайджане стала применяться мера социальной изоляции. Большинство объектов, государственные и частные предприятия, где собирались люди, были закрыты на определенный срок. Для перемещения людей стала применяться система разрешения посредством SMS-сообщений. С первых дней по всей стране стартовала кампания "Оставайся дома". Соблюдение социальной дистанции стало главным условием на всех пространствах и во всех структурах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявил: "Для нас здоровье людей важнее экономической активности".

Также указом президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Президент Азербайджана, первый вице-президент страны свою годовую заработную плату перевели в помощь фонду.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, для финансирования мер, связанных с установлением временных надбавок в 3-5-кратном размере ежемесячного должностного оклада медицинских работников, работающих на передовой пандемии COVID-19, снижения негативного воздействия пандемии на экономику страны и макроэкономическую стабильность, Кабинету министров Азербайджанской Республики были выделены из государственного бюджета на 2020 год средства в размере 2, 5 миллиарда манатов, что является важным компонентом проделанной работы.

Стоит отметить, что в борьбе Азербайджана с пандемией COVID-19 особое место занимают и духовные ценности, исторически присущие азербайджанцам. В обращении президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу говорилось, что эта инфекция имеет более тяжелые последствия для старшего поколения, к которому в нашем обществе всегда было большое уважение, и каждый гражданин в сложившейся ситуации должен с особой заботой относиться к представителям старшего поколения.

Общественная реакция на призыв государства к солидарности в борьбе с коронавирусом также была высокой. Это также стало значимым фактором в предотвращении широкого распространения инфекции. Призывам оставаться дома следовало абсолютное большинство населения, примеры взаимопомощи, социальные акции различного содержания не только поднимали дух в обществе, но и способствовали выходу из сложных испытаний всем вместе, пример солидарности, без преувеличения, можно сказать, имел историческое значение. На этот раз каждый был в ответе за всех, в том числе за близких, дальних, знакомых, незнакомых - а на самом деле, каждый нёс ответственность за все человечество...

Мубариз Асланов