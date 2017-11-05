Конте может сменить Монтеллу в Милане

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может сменить Винченцо Монтеллу на должности наставника «Милана».

Как передает Report со ссылкой на Football Italia, нынешний тренер «россонери» будет уволен, если команда проиграет в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло».

Конте также находится под угрозой увольнения из «Челси», и может освободится от контрактных обязательств перед клубов в ближайшее время.

Отмечается, что помимо Конте на должность тренера «Милана» претендует уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти.