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    Конте может сменить Монтеллу в Милане

    Помимо его на должность тренера претендует Карло Анчелотти

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может сменить Винченцо Монтеллу на должности наставника «Милана».

    Как передает Report со ссылкой на Football Italia, нынешний тренер «россонери» будет уволен, если команда проиграет в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло».

    Конте также находится под угрозой увольнения из «Челси», и может освободится от контрактных обязательств перед клубов в ближайшее время.

    Отмечается, что помимо Конте на должность тренера «Милана» претендует уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти.

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