Консульство Азербайджана в Стамбуле: Ровшан Лянкяранский скончался

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Информация о смерти подвергшегося сегодня в Турции вооруженному нападению Ровшана Джаниева (Лянкяранского) точная.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в консульстве Азербайджана в этой стране.

"Мы проинформировали по этому поводу министерство иностранных дел Азербайджана", - сообщили из консульства.

Получить информацию из МИД Азербайджана не удалось. В министерстве сказали, что пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев находится в отпуске.