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Конституционный суд Азербайджана объявляет конкурс на разработку новой эмблемы

Конституционный суд Азербайджана объявляет конкурс на разработку новой эмблемы Победитель конкурса будет награжден
Происшествия
26 мая 2021 г. 14:28
Конституционный суд Азербайджана объявляет конкурс на разработку новой эмблемы

Конституционный суд Азербайджанской Республики принял решение об обновлении своей эмблемы. С этой целью объявляется открытый конкурс среди профессиональных дизайнеров и талантливых лиц.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, в конкурсе могут принять участие все желающие.

Условия конкурса следующие:

- дизайн эмблемы должен отражать элементы о деятельности и миссии Конституционного суда;

- дизайн новой эмблемы должен быть оригинальным, цветным и концептуальным;

- на конкурс должны быть представлены неиспользованные до сих проекты, не повторяющие элементы существующих эмблем (логотипов);

- представленный проект должен принадлежать только автору и не может соответствовать знакам и элементам какой-либо эмблемы (логотипа), ранее представленной общественности;

- проект должен быть представлен на конкурс вместе с разъяснительным текстом;

- каждый участник может представить несколько проектов;

- представивший проект должен указать имя, фамилию, представить копию удостоверения личности, контактный номер, место работы или же учебное заведение, где получает образование;

- представленные проекты должны быть отправлены на электронные адреса отдела протокола и по связям с общественностью аппарата Конституционного суда.

Контакты ответственных сотрудников:

Нигяр Ягубова ([email protected])

Саадат Расулова ([email protected])

Телефон: (012) 492 99 73.

Победитель конкурса будет награжден.

Представленные на конкурс проекты будут рассмотрены специальной комиссией Конституционного суда, после чего будет объявлен победитель конкурса.

Победившая на конкурсе эмблема будет использована на сайте, бланках и другой печатной продукции Конституционного суда.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsi emblemini dəyişir

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