Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Накануне конгресс азербайджанцев Бенилюкса провел мероприятие посвященное трагедии 20 января.

Как передает Report, на мероприятии во главе с конгрессом азербайджанцев Европы, также приняли участие другие диаспорские организации, действующие в Нидерландах.

Участники мероприятия почтили память шехидов с глубоким уважением и почтением.

Было отмечено, что 20 января стал для азербайджанцев не только горьким и печальным днем, но и в то же время славным.

Выступившие подчеркнули, что независимое Азербайджанское государство существует сегодня благодаря шехидам.

Было отмечено, что конгресс азербайджанцев Бенилюкса должен представлять страну еще сильнее, а также проводить более эффективные действия в отношении врагов.