Компания подала в суд на МЧС

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ ООО "Home Baku" подало в суд на Исполнительную власть Насиминского района города Баку, Главное управление государственной вневедомственной экспертизы Государственного агентства по контролю над безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) и Институт коммунального проектирования "Azkommunlayihə" Государственного агентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС.

Согласно полученной Report информации, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинуто требование снести незаконную постройку.

В настоящее время дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1.

А в качестве привлеченного к судебно-административному производству третьего лица указан Джаваншир Алиев.