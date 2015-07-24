​Компания Гаджи Ибрагима Неграмли подала в суд на министерство налогов

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ ООО "Концерн Авеста" подало в суд на министерство налогов Азербайджана и Бакинский городской налоговый департамент. Как сообщает Report, компания подала иск о ликвидации налоговой задолженности. Бакинский административно-экономический суд №2 не удовлетворил иск. Бакинский апелляционный суд №2 частично отменил принятый Бакинским административно-экономическим судом №2 акт и вынес новое решение. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде Азербайджана.

Сумма налоговой задолженности не раскрывается.

Как сообщил Report владелец ООО "Концерн Авеста" Гаджи Ибрагим Неграмли, он не имеет информации о том, что компания подала в суд на налоговые органы.