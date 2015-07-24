 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Компания Гаджи Ибрагима Неграмли подала в суд на министерство налогов

    Дело рассматривается в Верховном суде Азербайджана

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ ООО "Концерн Авеста" подало в суд на министерство налогов Азербайджана и Бакинский городской налоговый департамент. Как сообщает Report, компания подала иск о ликвидации налоговой задолженности. Бакинский административно-экономический суд №2 не удовлетворил иск. Бакинский апелляционный суд №2 частично отменил принятый Бакинским административно-экономическим судом №2 акт и вынес новое решение. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде Азербайджана.

    Сумма налоговой задолженности не раскрывается.

    Как сообщил Report владелец ООО "Концерн Авеста" Гаджи Ибрагим Неграмли, он не имеет информации о том, что компания подала в суд на налоговые органы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi