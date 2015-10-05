​Компания азербайджанского миллиардера подала иск против исполнительной власти

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Закрытое акционерное общество (ЗАО) Aznar подало в суд против Гёйчайской районной исполнительной власти. Как сообщает Report, ЗАО требует аннулирования распоряжения исполнительной власти.

Иск вначале был рассмотрен Шекинским административно-экономическим судом, который не удовлетворил иск.

Шекинский апелляционный суд отменил акт Шекинского административно-экономического суда и принял новое постановление.

Иск будет рассматриваться Верховным судом Азербайджана.

Отметим, председателем Наблюдательного совета ЗАО Aznar является азербайджанский миллиардер Фархад Ахмедов, который сейчас проживает в Российской Федерации.

Офис ЗАО Aznar расположен в Гёйчае.