Комендант жилого комплекса "Yeni Bakı" застрелил трех маклеров в кафе - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности инцидента, который произошел в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как передали Report из жилого комплекса "Yeni Bakı", инцидент произошел не на территории комплекса, а в офисе купли-продажи домов в кафе «Габала», который располагается на территории поселка.

Причиной инцидента стало ругательство между маклерами и комендантом комплекса Эхтирамом Юсифовым. Получившие ранения во время инциденты лица не являются жителями комплекса.

*** 03:48

Комендант жилого комплекса "Yeni Bakı" обстрелял трех человек из ружья марки “Винчестер” в поселке Масазыр.

Как передает Report, инцидент произошел на территории самого жилого комплекса.

В результате инцидента различные ранения получили Кямран Гасымов (1994 года рождения), Мамед Талыбов (1990 года рождения), Заур Гянджалиев (1980 года рождения).

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Что касается самого коменданта, то известно, что его зовут Эхтирам.

Рамин Шахбазов.