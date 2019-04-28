Комендант жилого комплекса "Yeni Bakı" застрелил трех маклеров в кафе - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности инцидента, который произошел в поселке Масазыр Абшеронского района.
Как передали Report из жилого комплекса "Yeni Bakı", инцидент произошел не на территории комплекса, а в офисе купли-продажи домов в кафе «Габала», который располагается на территории поселка.
Причиной инцидента стало ругательство между маклерами и комендантом комплекса Эхтирамом Юсифовым. Получившие ранения во время инциденты лица не являются жителями комплекса.
*** 03:48
Комендант жилого комплекса "Yeni Bakı" обстрелял трех человек из ружья марки “Винчестер” в поселке Масазыр.
Как передает Report, инцидент произошел на территории самого жилого комплекса.
В результате инцидента различные ранения получили Кямран Гасымов (1994 года рождения), Мамед Талыбов (1990 года рождения), Заур Гянджалиев (1980 года рождения).
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Что касается самого коменданта, то известно, что его зовут Эхтирам.
Рамин Шахбазов.
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