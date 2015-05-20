Коллектив БГУ почтил память погибшей при пожаре студентки вуза - ФОТО

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) почтили память погибшей во время вчерашнего пожара в Бинагадинском районе студентки 3-го курса факультета экологии и почвоведения БГУ Улькер Эйвазовой.

Как сообщает Report, выступивший ректор БГУ Абель Магеррамов сказал, что это событие потрясло весь коллектив университета.

Ректор вуза со скорбью перечислил успехи, достигнутые Улькер за время учебы в БГУ, отметил об уважении, завоеванном Улькер среди студентов.

По словам А.Магеррамова, Улькер Эйвазова была старостой и проявляла активность в общественной жизни вуза и факультета.

А.Магеррамов выразил соболезнования семьям всех погибших, в том числе близким Улькер Эйвазовой.

Затем выступили декан факультета Назим Шамилов, завкафедрой БГУ Джахангир Мамедли, а от имени однокурсников Улькер выступила Хадиджа Аббаслы.

Коллектив вуза посетил могилы Улькер Эйвазовой и членов ее семьи.