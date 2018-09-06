Количество пострадавших в ДТП в Грузии азербайджанцев достигло 11 человек - ОБНОВЛЕНО

Рустави. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Состояние пострадавших в результате ДТП в Рустави расценивается как средней тяжести".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил травматолог Центральной больницы города Рустави Давид Бачилава.
По его словам, в больницу помещены 11 пострадавших в ДТП азербайджанцев: "Хотя состояние троих из них расценивается как средней тяжести, опасности для жизни нет. Они будут прооперированы. Остальные будут выписаны после обследования и оказания им первой медицинской помощи".
Д.Бачилава сказал, что состояние пострадавшего гражданина Азербайджана не слишком тяжелое и он будет прооперирован.
*** 15:10
Рустави. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Грузии на магистрали Красный мост произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает грузинское бюро Report, на пролегающем через город Рустави отрезке дороги столкнулись личное маршрутное такси и легковой автомобиль марки "Lada".
В результате ДТП пострадали 9 азербайджанцев.
Как заявили Report родственники пострадавших лиц, находившие в маршрутном такси 8 азербайджанцев ехали из села Леджбеддин в Тбилиси на траурную церемонию.
Раненые помещены в центральную больницу города Рустави. 8 пострадавших азербайджанцев являются гражданами Грузии, а 1 - Азербайджана. Гражданин Азербайджана получил тяжелую травму тазобедренной кости.
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