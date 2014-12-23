​Количество изъятых азербайджанскими таможенниками наркотиков выросло на 50%

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2014 года таможенные службы Азербайджана предотвратили незаконную перевозку наркотических веществ в количестве 168,9 кг. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 49% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Количество же психотропных препаратов, изъятых за этот же период, снизилось в 46 раз и составило 221,3 г. Количество фактов незаконной перевозки наркотических веществ и психотропных препаратов, за отчетный период, выросло на 16% и достигло 145.

По сообщению ГТК, за 11 месяцев текущего года в целом, выявлены 384 факта уголовного характера и 9405 административных правонарушений. За прошедший период выявлены 6 фактов преступного уклонения от уплаты таможенной пошлины. Четыре факта уклонения выплат таможенной пошлины были характера административного правонарушения. За соответствующий период прошлого года было отмечено только два таких факта.