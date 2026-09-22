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    Клинику в Баку оштрафовали за работу косметолога без медобразования

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 13:35
    Клинику в Баку оштрафовали за работу косметолога без медобразования

    В отношении ООО "Кристал Эстетик" и его директора приняты административные меры после того, как стало известно о работе в клинике косметолога без медицинского образования.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

    Расследование было проведено после обращения о причинении вреда здоровью человека после блефаропластики верхнего века в клинике "Кристал Эстетик".

    В ходе расследования установлено, что ООО "Кристал Эстетик" привлекло гражданку Айтекин Мусаеву к работе косметологом без оформления трудового договора. Также выяснилось, что у нее нет высшего медицинского образования, а медицинская документация по проведенной процедуре не велась.

    В связи с этим Хатаинская районная прокуратура возбудила в отношении ООО "Кристал Эстетик" и директора общества Розы Алиевой дела об административных правонарушениях по статьям 192.1 и 215.4 Кодекса об административных правонарушениях и направила их в Хатаинский районный суд.

    По решению суда ООО "Кристал Эстетик" оштрафовано на 20 тыс. манатов по статье 192.1 и на 6 тыс. манатов по статье 215.4.

    Роза Алиева оштрафована на 3 тыс. манатов по статье 192.1.

    Генеральная прокуратура Азербайджана
    Özəl tibb müəssisəsi 26 min, direktoru 3 min manat cərimələnib

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