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    Киберполиция задержала участников онлайн-казино с оборотом свыше 5 млн манатов

    Происшествия
    • 01 октября, 2026
    • 14:50
    Киберполиция задержала участников онлайн-казино с оборотом свыше 5 млн манатов

    Киберполиция задержала шестерых подозреваемых в организации незаконных онлайн-казино, финансовый оборот которых превысил 5 млн манатов.

    Как сообщили Report в МВД Азербайджана, Хагани Ализаде, Вусал Тагиев, Асим Зейнал, Эмин Махмудов, Султанали Байрамов и Турал Керимли организовали незаконные азартные игры в арендованной квартире в Ясамальском районе Баку.

    Они использовали запрещенный в Азербайджане интернет-ресурс chckeeper.net, где создали виртуальные кассы под названиями Tilk007, Rahat001 и Rahat98. Через профили Jaguar casino и Rahat casino подозреваемые организовывали незаконные ставки и азартные игры, привлекали участников и принимали денежные средства через WhatsApp и Telegram.

    В ходе обыска были изъяты 55 мобильных телефонов, 177 банковских карт и другие электронные носители и материалы.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Все шестеро привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Киберпреступность (кибермошенничество) Онлайн-азартные игры
    Kiberpolis 5 milyon manatlıq onlayn kazino şəbəkəsinin üzvlərini saxlayıb
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