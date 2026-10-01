Киберполиция задержала участников онлайн-казино с оборотом свыше 5 млн манатов

Киберполиция задержала шестерых подозреваемых в организации незаконных онлайн-казино, финансовый оборот которых превысил 5 млн манатов.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, Хагани Ализаде, Вусал Тагиев, Асим Зейнал, Эмин Махмудов, Султанали Байрамов и Турал Керимли организовали незаконные азартные игры в арендованной квартире в Ясамальском районе Баку.

Они использовали запрещенный в Азербайджане интернет-ресурс chckeeper.net, где создали виртуальные кассы под названиями Tilk007, Rahat001 и Rahat98. Через профили Jaguar casino и Rahat casino подозреваемые организовывали незаконные ставки и азартные игры, привлекали участников и принимали денежные средства через WhatsApp и Telegram.

В ходе обыска были изъяты 55 мобильных телефонов, 177 банковских карт и другие электронные носители и материалы.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Все шестеро привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.