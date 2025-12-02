Киберполиция задержала создателей финансовой пирамиды Zuerx

Главное управление по борьбе с киберпреступностью обезвредило мошенническую группу, заманивавшую граждан в финансовую пирамиду Zuerx.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате оперативно-технических мероприятий киберполиция установила и задержала лиц, управлявших данной схемой - 32-летнего Али Гаразаде, 35-летнего Самира Агазаде и 39-летнего Эльмара Хосиева.

Следствие установило, что злоумышленники обманули более 400 участников созданных ими групп в WhatsApp и других мессенджерах. Они обещали людям получение крупных доходов путем инвестиций в криптовалюту через платформу Zuerx. Для создания видимости законной деятельности и повышения доверия задержанные периодически переводили потерпевшим небольшие суммы в криптовалюте, стимулируя их вкладывать больше средств и приглашать новых участников.

Поверив ложным обещаниям и рассчитывая на высокий доход, потерпевшие перечисляли в пирамиду крупные суммы денег. После того как организаторы завладели значительными средствами, они прекратили деятельность платформы и связь с участниками.

По данным фактам в Главном управлении продолжается расследование.