Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Киберполиция задержала создателей финансовой пирамиды Zuerx

    Происшествия
    • 02 декабря, 2025
    • 14:22
    Киберполиция задержала создателей финансовой пирамиды Zuerx

    Главное управление по борьбе с киберпреступностью обезвредило мошенническую группу, заманивавшую граждан в финансовую пирамиду Zuerx.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате оперативно-технических мероприятий киберполиция установила и задержала лиц, управлявших данной схемой - 32-летнего Али Гаразаде, 35-летнего Самира Агазаде и 39-летнего Эльмара Хосиева.

    Следствие установило, что злоумышленники обманули более 400 участников созданных ими групп в WhatsApp и других мессенджерах. Они обещали людям получение крупных доходов путем инвестиций в криптовалюту через платформу Zuerx. Для создания видимости законной деятельности и повышения доверия задержанные периодически переводили потерпевшим небольшие суммы в криптовалюте, стимулируя их вкладывать больше средств и приглашать новых участников.

    Поверив ложным обещаниям и рассчитывая на высокий доход, потерпевшие перечисляли в пирамиду крупные суммы денег. После того как организаторы завладели значительными средствами, они прекратили деятельность платформы и связь с участниками.

    По данным фактам в Главном управлении продолжается расследование.

    МВД киберполиция финансовая пирамида мошенничество
    Kiberpolis "Zuerx" onlayn maliyyə dələduzluq piramidasına qarşı əməliyyat keçirib
    Elvis

    Последние новости

    14:27

    Меликов: Агротуризм станет драйвером привлекательности северо-запада Азербайджана

    Туризм
    14:25

    Fitch Ratings пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Финансы
    14:22

    Киберполиция задержала создателей финансовой пирамиды Zuerx

    Происшествия
    14:08

    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    14:01

    Казахстан увеличит производство нефтегазохимии до 589,7 тыс. тонн в 2025 году

    В регионе
    13:59

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    13:57

    Глава AFAD: Азербайджан и Турция сотрудничают для снижения рисков при стихийных бедствиях

    Внешняя политика
    13:57

    Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

    Внешняя политика
    13:50

    В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

    В регионе
    Лента новостей