Киберполиция выявила 20 участников незаконных онлайн-азартных игр

Киберполиция провела оперативные мероприятия в отношении лиц, активно участвовавших в незаконных онлайн-азартных играх.

Как сообщает Report со ссылкой на киберполицию, в ходе очередных оперативно-технических мероприятий были выявлены пользователи, подключавшиеся к нелегальным азартным и букмекерским платформам в нарушение законодательства Азербайджана.

Эти граждане регулярно заходили на такие запрещенные ресурсы, как Pinup, Mostbet, Xbet, Chcplay, Fastloto и другие подобные сайты, а также принимали участие в играх и ставках.

Среди них: Заид Абдуллаев, Рагиб Керимов, Рамин Гусейнов, Нихат Исрафилов, Гюльмамед Азимов, Ильгар Гусейнов, а также еще 14 человек.

В отношении всех установленных пользователей были применены меры в соответствии с законом.