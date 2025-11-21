Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Киберполиция выявила 20 участников незаконных онлайн-азартных игр

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 15:33
    Киберполиция выявила 20 участников незаконных онлайн-азартных игр

    Киберполиция провела оперативные мероприятия в отношении лиц, активно участвовавших в незаконных онлайн-азартных играх.

    Как сообщает Report со ссылкой на киберполицию, в ходе очередных оперативно-технических мероприятий были выявлены пользователи, подключавшиеся к нелегальным азартным и букмекерским платформам в нарушение законодательства Азербайджана.

    Эти граждане регулярно заходили на такие запрещенные ресурсы, как Pinup, Mostbet, Xbet, Chcplay, Fastloto и другие подобные сайты, а также принимали участие в играх и ставках.

    Среди них: Заид Абдуллаев, Рагиб Керимов, Рамин Гусейнов, Нихат Исрафилов, Гюльмамед Азимов, Ильгар Гусейнов, а также еще 14 человек.

    В отношении всех установленных пользователей были применены меры в соответствии с законом.

