    Киберполиция разоблачила организаторов незаконных онлайн-азартных игр

    Происшествия
    • 25 ноября, 2025
    • 17:30
    Киберполиция разоблачила организаторов незаконных онлайн-азартных игр

    Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД разоблачило две группы, организовывавшие незаконные онлайн-азартные игры.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    В рамках операции были задержаны Сиясет Раджабов, Ислам Рзаев, а также Шикар Алиев, Расул Гашимов и другие участники возглавляемых ими групп - Гасан Итиров, Гошгар Ализаде и Кянан Османлы.

    Установлено, что задержанные, войдя в преступную связь с организаторами незаконных азартных игр на сайтах fastloto.com и chcplay.net, получали у них ссылки и коды для участия в играх. Они создавали виртуальные кассы, а затем через созданные в соцсетях страницы Batumi Kazino, Priz Kazino и другие вовлекали граждан в незаконные казино и букмекерские игры.

    При обысках в офисах и квартирах задержанных, расположенных в Хатаинском, Ясамальском и других районах Баку, были обнаружены электронные носители, банковские карты, используемые для незаконных денежных переводов, SIM-карты и иные доказательства.

    По фактам возбуждены уголовные дела. Раджабов, Рзаев, Алиев и Гашимов привлечены в качестве обвиняемых и арестованы решением суда.

    МВД вновь призвало граждан не участвовать в незаконных онлайн-азартных играх, предупредив о рисках утраты средств и ответственности за такие действия.

    онлайн-азартные игры МВД киберполиция
    Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar və kazino oyunları təşkil edən daha iki dəstəni ifşa edib

    Лента новостей