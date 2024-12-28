О нас

Казахстанский военнослужащий рассказал о спасении людей после крушения самолета AZAL

Казахстанский военнослужащий рассказал о спасении людей после крушения самолета AZAL Военнослужащий авиационной базы сил ПВО Казахстана Нурлан Ботагарин поделился подробностями о том, как спасал людей после авиакатастрофы самолета азербайджанской авиакомпании AZAL вблизи Актау.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 13:19
Казахстанский военнослужащий рассказал о спасении людей после крушения самолета AZAL

Военнослужащий авиационной базы сил ПВО Казахстана Нурлан Ботагарин поделился подробностями оказания помощи пассажирам потерпевшего крушение самолета азербайджанской авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Как сообщает казахстанское бюро Report, авиационная база, на которой она работает, расположена в районе Актау.

Ботагарин, контрактник воинской части 30153, в день авиакатастрофы находился на дежурстве. Со слов самого военнослужащего, увидев падение самолета, он незамедлительно направился к месту катастрофы, чтобы оказать помощь пострадавшим.

"Заметив, что самолет летит, странно летит, я понял, что произошли какие-то неполадки. Когда он рухнул, я сразу сел в машину и направился к месту крушения самолета. Сначала я думал, что это небольшой самолет, где находится примерно 10 человек. Но оказалось, что людей намного больше. Ко мне вышла маленькая девочка в белом платье, ее голова была в крови. Я был потрясен”, - рассказал Ботагарин.

По его словам, он открыл заднюю дверь самолета и начал вытаскивать людей.

"В тот момент, когда я пытался вытащить людей, на место происшествия уже подоспели спасатели и скорая помощь. Они начали тушить пожар и эвакуировать людей. Я считаю, что сделал все, что от меня зависело", - сказал военнослужащий.

Нурлан считает, что это был не только его воинский, но и гражданский долг.

Отец двоих девочек 29-летний Нурлан Ботагарин - житель города Актау, уроженец села Боранкул.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakh soldier recounts heroic rescue efforts in AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı hərbçi təyyarə qəzasından sonra insanların xilas edilməsi barədə danışıb

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi