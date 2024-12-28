Казахстанский военнослужащий рассказал о спасении людей после крушения самолета AZAL

Военнослужащий авиационной базы сил ПВО Казахстана Нурлан Ботагарин поделился подробностями о том, как спасал людей после авиакатастрофы самолета азербайджанской авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Военнослужащий авиационной базы сил ПВО Казахстана Нурлан Ботагарин поделился подробностями оказания помощи пассажирам потерпевшего крушение самолета азербайджанской авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Как сообщает казахстанское бюро Report, авиационная база, на которой она работает, расположена в районе Актау.

Ботагарин, контрактник воинской части 30153, в день авиакатастрофы находился на дежурстве. Со слов самого военнослужащего, увидев падение самолета, он незамедлительно направился к месту катастрофы, чтобы оказать помощь пострадавшим.

"Заметив, что самолет летит, странно летит, я понял, что произошли какие-то неполадки. Когда он рухнул, я сразу сел в машину и направился к месту крушения самолета. Сначала я думал, что это небольшой самолет, где находится примерно 10 человек. Но оказалось, что людей намного больше. Ко мне вышла маленькая девочка в белом платье, ее голова была в крови. Я был потрясен”, - рассказал Ботагарин.

По его словам, он открыл заднюю дверь самолета и начал вытаскивать людей.

"В тот момент, когда я пытался вытащить людей, на место происшествия уже подоспели спасатели и скорая помощь. Они начали тушить пожар и эвакуировать людей. Я считаю, что сделал все, что от меня зависело", - сказал военнослужащий.

Нурлан считает, что это был не только его воинский, но и гражданский долг.

Отец двоих девочек 29-летний Нурлан Ботагарин - житель города Актау, уроженец села Боранкул.