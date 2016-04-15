​Кассационная жалоба Сеймура Хази была отклонена

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде состоялось судебное заседание по кассационной жалобе на судебное решение в отношении журналиста Сеймура Хази, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ильхама Сафарова кассационная жалоба была отклонена.

Отметим, что согласно обвинительному акту, хулиганство было совершено 29 августа 2014 года в поселке Джейранбатан Абшеронского района. С.Хази совершил хулиганство на почве конфликта с жителем Баку Магеррмом Гасановым. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК.

29 января 2015 года приговором Абшеронского районного суда С.Хази был осужден к 5 годам, а М.Гасанов - к 6 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, С.Хази подал апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. После чего С.Хази подал кассационную жалобу.