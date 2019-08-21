Карабахское региональное лесное хозяйство будет финансироваться из бюджета

Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс изменения в решения "Об утверждении "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики" от 19 декабря 2018 г.

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, Карабахское региональное лесное хозяйство занесено в раздел "Финансируемых из бюджета организаций" "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики".

Отметим, что Карабахское региональное лесное хозяйство создано в январе 2019 г. на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах по усовершенствованию управления и структуры Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.