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Кандидаты в судьи Азербайджана посетили Анкару

Кандидаты в судьи Азербайджана посетили Анкару Верховный суд Азербайджана организовал образовательный визит в Анкару для 30 кандидатов в судьи, успешно прошедших письменные и устные экзамены.
Происшествия
16 декабря 2024 г. 12:34
Кандидаты в судьи Азербайджана посетили Анкару

Верховный суд Азербайджана организовал образовательный визит в Анкару для 30 кандидатов в судьи, успешно прошедших письменные и устные экзамены.

Как сообщили Report в Верховном суде, в поездке, организованной с 8 по 14 декабря, кандидатов в судьи сопровождали члены Комитета по отбору судей - судья Ширванского апелляционного суда Орхан Исмаилов, проректор Академии юстиции Эльчин Халафов, начальник отдела секретариата и кадров Аппарата Судебно-правового совета Самир Исмаилов.

Делегация посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре, где возложила цветы к памятнику общенационального лидера, а также мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка – "Аныткабир".

На тренингах, проведенных в Академии юстиции Турции, кандидатам в судьи была предоставлена обширная информация о правовой системе Турции, статусе судей, деятельности специализированных судов, а также органов юстиции и прокуратуры, проводимых правовых реформах. Были заслушаны доклады судей по различным отраслям права.

Делегация также посетила Конституционный суд, Верховный суд, Совет судей и прокуроров Турецкой Республики и пр. ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Фото 30 nəfər hakimliyə namizəd Türkiyədə təlimdə iştirak edib

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