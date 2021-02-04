Какое наказание ждет экс-министра Салима Муслимова?

По инкриминируемой бывшему-министру статье 308.2 УК в качестве высшей меры наказания может быть назначено лишение свободы на срок до 7 лет

Экс-министру труда и социальной защиты Азербайджана Салиму Муслимову грозит лишение свободы сроком до 12 лет согласно пунктам обвинения, выдвинутого против него.

Как сообщает Report, самая тяжкая статья среди предъявленных С.Муслимову обвинений связана со взяточничеством.

Статьи 311.3.2 и 311.3.3 УК (получение взятки в крупном размере, совершенное неоднократно) предусматривают наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

По инкриминируемой бывшему-министру статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК в качестве высшей меры наказания может быть назначено лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее Служба государственной безопасности сообщила об аресте бывшего министра труда и соцзащиты населения С. Муслимова.