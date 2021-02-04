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В Азербайджане экс-министр Салим Муслимов арестован по подозрению в коррупции

В Азербайджане экс-министр Салим Муслимов арестован по подозрению в коррупции Бывший министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов привлечен к уголовной ответственности
Происшествия
4 февраля 2021 г. 14:24
В Азербайджане экс-министр Салим Муслимов арестован по подозрению в коррупции
Салим Муслимов

Бывший министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ), в СГБ расследованы факты многочисленных злоупотреблений по направлениям деятельности министерства в период работы Муслимова Салима Январ оглу на посту министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики при организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлении государственного контроля за деятельностью работодателей по вопросам труда, занятости и социальной защиты и других полномочий.

По уголовному делу, возбужденному на основании собранных материалов, выявлены основательные подозрения в злоупотреблении Салимом Муслимовым служебными обязанностями, использовании служебных полномочий с корыстным умыслом, причинении вреда, повлекшего тяжкие последствия, охраняемым законом интересам государства, также в требовании и получении части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполняющим работы по проведению строительно-ремонтных работ индивидуальных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах с использованием в качестве посредников подчиненных должностных лиц.

Также по результатам проверок, проведенных Государственной службой инспекции труда на предприятиях получена информация о том, что Салим Муслимов неоднократно в разное время получал взятки в виде денежных средств.

Выявлены обоснованные подозрения в неоднократном получении им взяток на сумму от 10 до 30 тысяч манатов от руководителей различных территориальных отделов данного министерства.

Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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Версия на английском языке Ex-minister Salim Muslimov arrested
Версия на азербайджанском языке Səlim Müslümov həbs edildi - RƏSMİ

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