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Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?

Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"? Стали известны названия улиц и проспектов в Баку, перекрытых в связи с Гран-при Азербайджана ”Формула 1".
Происшествия
6 июня 2022 г. 13:42
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?

Стали известны названия улиц и проспектов в Баку, перекрытых в связи с Гран-при Азербайджана ”Формула 1".

Как сообщили "Report" в управлении Государственной дорожной полиции города Баку, в период с 6 по 13 июня в связи с Гран-При Азербайджана по “Формуле 1" движение на некоторых улицах и проспектах столицы ограничено:

"В районе проведения "Формулы 1" изменяются направления движения автомобилей на улицах и проспектах Кёвкяб Сафаралиевой, Рихарда Зорге, Пушкина, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна, Лермонтова, Азербайджана, Микаэля Усейнова, Зяргярпалан, Муртузы Мухтарова, Шейха Шамиля, Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова.

Движение с пересечения улиц Афияддина Джалилова - Мехди Мехдизаде с улицей Юсифа Сафарова осуществляется направо, с улицы Юсифа Сафарова в направлении Приморского бульвара направо только на улицу 28 мая;

С 20-го участка, поселка Байыл и Площади Флага движение в сторону Парламентского проспекта в направлении улицы Нефтчи Гурбана и улицы Ханлара осуществляется по внутренним дорогам поселка Байыл;

С дороги Баку-Сальян-Алят движение осуществляется от Локбатанского круга по 3-й внешней кольцевой дороге, проходя по территории Ясамальского района;

Движение по направлению к центру по магистрали Баку-Зыхская дорога-проспект Нобеля, а также Аэропорт-проспект Гейдара Алиева осуществляется по проспектам Наджафгулу Рафиева и Бабека, от 10-го Заводского круга - через территорию Наримановского района - по улице Фатали хана Хойского;

Движение с улицы Мехти Гусейна на улицу Лермонтова, а также по улице Ахмеда Джавада по территории парка Ахундова осуществляется в противоположном направлении;

По улице Самеда Вургуна от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова до пересечения с улицей Физули осуществляется двустороннее движение.

Мы рекомендуем водителям автомобилей, ограничив движение в направлении центра, до 13 июня пользоваться общественным транспортом”, заявили в Государственной дорожной полиции города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "Formula 1"ə görə hansı yollar bağlanıb? - SİYAHI

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