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Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19

Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19 Опубликованы видеокадры ареста директора медицинского учреждения "Yeni klinika" Аббасова Парвиза Акиф оглу и главного врача госпиталя модульного типа медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Агаева Имрана Алиага оглу.
Происшествия
22 апреля 2021 г. 15:10
Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19
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Опубликованы видеокадры ареста директора медицинского учреждения "Yeni klinika" Аббасова Парвиза Акиф оглу и главного врача госпиталя модульного типа медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Агаева Имрана Алиага оглу.

Как сообщает Report, на видеокадрах отражены моменты задержания должностных лиц при получении взятки.

Отметим, что по официальной информации, директор медицинского учреждения "Yeni klinika" П.Аббасов и главный врач госпиталя модульного типа медицинского центра МЧС И.Агаев были задержаны в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В отношении должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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