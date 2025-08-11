О нас

К тушению пожаров в Ходжавенде, Агдере и Зангилане привлечены вертолеты

К тушению пожаров в Ходжавенде, Агдере и Зангилане привлечены вертолеты Мероприятия по борьбе с пожарами на открытых территориях в направлении сел Ортакенд и Суговушан Агдеринского района, а также в городе Зангилане беспрерывно продолжаются.
Происшествия
11 августа 2025 г. 16:16
К тушению пожаров в Ходжавенде, Агдере и Зангилане привлечены вертолеты

Мероприятия по борьбе с пожарами на открытых территориях в направлении сел Ортакенд и Суговушан Агдеринского района, а также в городе Зангилане беспрерывно продолжаются.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Кроме того, несмотря на жаркую и ветреную погоду, пожары в горной местности со сложным рельефом в направлении сел Чёрекли и Йемишджанлы Ходжавендского района локализованы силами МЧС, предотвращено их распространение на прилегающие территории.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожаров. К работам привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и вертолеты Авиационного отряда.

