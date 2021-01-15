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К тушению пожара в Гирканском национальном парке привлечен самолет

К тушению пожара в Гирканском национальном парке привлечен самолет В Гирканском национальном парке (территория Астаринского района) продолжается пожар
Происшествия
15 января 2021 г. 11:18
К тушению пожара в Гирканском национальном парке привлечен самолет
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В Гирканском национальном парке (территория Астаринского района) продолжается пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС тАзербайджана.

Сообщается, что тушение пожара в местности с горным и сложным рельефом усложнилось из-за усиления ветра. С целью тушения и предотвращения распространения пожара привлечены дополнительные силы МЧС.

В настоящее время работу по тушению пожара в сложном рельефе выполняют соответствующие силы южного регионального центра, Госслужбы противопожарной охраны, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, а также сотрудники местных структур Министерства экологии и природных ресурсов.

Сегодня с утра к тушению пожара привлечён самолет-амфибия авиационного отряда МЧС BE-200ЧС.

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