К поискам пропавших нефтяников привлечен самолет

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются поиски 23 человек, пропавших без вести в результате аварии на 10-м блоке месторождения "Гюнешли" Азербайджанской государственной нефтяной академии (SOCAR), и 3 человек на месторождении "Нефтяные камни".

Как сообщили Report в производственном объединении "Азнефть", масштаб поисков сегодня расширен.

В настоящее время к поискам привлечены 2 корабля, 4 вертолета и 1 самолет министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Помимо этого, личный состав МЧС начал поиски вокруг Пираллахы. Они ведут прибрежные визуальные поиски.

К поискам также по заказу SOCAR привлечены 2 вертолета AZAL. Один из вертолетов ведет поиски на территории "Нефтяных камней", а другой - на территории "Гюнешли".

К поискам присоединились 2 корабля и 2 вертолета береговой охраны государственной пограничной службы.

Пожар на 4 скважинах в месторождении "Гюнешли" продолжается. В настоящее время пожаротушением занимаются 5 кораблей.