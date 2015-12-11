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    К поискам пропавших нефтяников привлечен самолет

    Начались визуальные прибрежные поиски вокруг Пираллахы

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются поиски 23 человек, пропавших без вести в результате аварии на 10-м блоке месторождения "Гюнешли" Азербайджанской государственной нефтяной академии (SOCAR), и 3 человек на месторождении "Нефтяные камни". 

    Как сообщили Report в производственном объединении "Азнефть", масштаб поисков сегодня расширен. 

    В настоящее время к поискам привлечены 2 корабля, 4 вертолета и 1 самолет министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 

    Помимо этого, личный состав МЧС начал поиски вокруг Пираллахы. Они ведут прибрежные визуальные поиски. 

    К поискам также по заказу SOCAR привлечены 2 вертолета AZAL. Один из вертолетов ведет поиски на территории "Нефтяных камней", а другой - на территории "Гюнешли". 

    К поискам присоединились 2 корабля и 2 вертолета береговой охраны государственной пограничной службы. 

    Пожар на 4 скважинах в месторождении "Гюнешли" продолжается. В настоящее время пожаротушением занимаются 5 кораблей. 

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