К поискам нефтяников привлечены 3 корабля и 1 вертолет МЧС

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Начались незамедлительные поиски нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море 15 декабря примерно в 05:00 эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, несмотря на трудные погодные условия, к поискам нефтяников привлечены корабли МЧС "Вихрь-5" и Вихрь-8", корабль "Светломор" аварийно-спасательной службы каспийского бассейна министерства и один вертолет авиационной группы МЧС.