Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" задержан в Баку

Украинский авторитет Олег Крапивин, более известный как "Олег Бакинский" был задержан в Баку.

Украинский авторитет Олег Крапивин, более известный как "Олег Бакинский" был задержан.

Как передает Report, он был арестован несколько дней назад в Баку сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.

По данным управления, решением Наримановского районного суда в отношении О.Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Информацию об этом подтвердили Report в пресс-службе МВД.

Отметим, что первым о задержании Олега "Бакинского" сообщил портал Azinforum.az.