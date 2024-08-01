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Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" задержан в Баку

Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" задержан в Баку Украинский авторитет Олег Крапивин, более известный как "Олег Бакинский" был задержан в Баку.
Происшествия
1 августа 2024 г. 22:31
Известный украинский авторитет Олег Бакинский задержан в Баку

Украинский авторитет Олег Крапивин, более известный как "Олег Бакинский" был задержан.

Как передает Report, он был арестован несколько дней назад в Баку сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.

По данным управления, решением Наримановского районного суда в отношении О.Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Информацию об этом подтвердили Report в пресс-службе МВД.

Отметим, что первым о задержании Олега "Бакинского" сообщил портал Azinforum.az.

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış ukraynalı avtoritet "Oleq Bakinski" Bakıda həbs olunub

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