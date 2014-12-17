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    Известный руководитель НПО Азербайджана попал в аварию

    Раненый госпитализирован

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Исследовательского фонда "Конституция", бывший депутат Алимамед Нуриев попал в ДТП.

    Об этом Report сообщил его помощник Заур Ибрагимов.

    Так, на проспекте "Нефтчиляр" А.Нуриев за рулем автомобиля марки "Mitsubishi-Pajero" столкнулся с "BMW". От полученного удара автомобиль А.Нуриева перевернулся и подвергся деформации. Раненый в голову руководитель НПО госпитализирован.

    Отметим, что в момент аварии А.Нуриев был в автомобиле один. 

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