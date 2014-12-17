Известный руководитель НПО Азербайджана попал в аварию

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Исследовательского фонда "Конституция", бывший депутат Алимамед Нуриев попал в ДТП.

Об этом Report сообщил его помощник Заур Ибрагимов.

Так, на проспекте "Нефтчиляр" А.Нуриев за рулем автомобиля марки "Mitsubishi-Pajero" столкнулся с "BMW". От полученного удара автомобиль А.Нуриева перевернулся и подвергся деформации. Раненый в голову руководитель НПО госпитализирован.

Отметим, что в момент аварии А.Нуриев был в автомобиле один.