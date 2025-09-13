Известный бизнесмен "Вюсал 300" обвиняется в незаконных финансовых операциях

В Азербайджане завели уголовное дело в отношении предпринимателя Вюсала Аббасова, известного в деловых кругах как "Вюсал 300". Мужчину обвиняют в незаконной лизинговой деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на источники, Аббасов оформлял лизинг на автомобили и другое имущество граждан под залог по незаконно завышенным процентным ставкам.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

В социальных сетях уже распространились кадры опечатанных прокуратурой офиса и гаража "Вюсала-300".

Отметим, что Вюсал Аббасов известен в Баку как "арендатор" самых дорогих машин. Автомобили многих известных представителей шоу-бизнеса по документам принадлежат именно ему.