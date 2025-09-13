Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Известный бизнесмен "Вюсал 300" обвиняется в незаконных финансовых операциях

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 12:52
    Известный бизнесмен Вюсал 300 обвиняется в незаконных финансовых операциях

    В Азербайджане завели уголовное дело в отношении предпринимателя Вюсала Аббасова, известного в деловых кругах как "Вюсал 300". Мужчину обвиняют в незаконной лизинговой деятельности.

    Как сообщает Report со ссылкой на источники, Аббасов оформлял лизинг на автомобили и другое имущество граждан под залог по незаконно завышенным процентным ставкам.

    По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

    В социальных сетях уже распространились кадры опечатанных прокуратурой офиса и гаража "Вюсала-300". 

    Отметим, что Вюсал Аббасов известен в Баку как "арендатор" самых дорогих машин. Автомобили многих известных представителей шоу-бизнеса по документам принадлежат именно ему.

