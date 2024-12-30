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Известный актер подозревается в организации контрабанды экстази из Турции в Азербайджан

Известный актер подозревается в организации контрабанды экстази из Турции в Азербайджан В Международном аэропорту Гейдар Алиев предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан.
Происшествия
30 декабря 2024 г. 13:27
Известный актер подозревается в организации контрабанды экстази из Турции в Азербайджан

В Международном аэропорту Гейдар Алиев предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, 21 декабря был задержан гражданин Азербайджанской Республики, житель Агдашского района Рамазанов Фарди Ровшан оглу (1986 г.р.), прибывший рейсом Стамбул-Баку.

Во время досмотра при нем обнаружены 100 граммов кокаина и 300 таблеток экстази.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был установлен и задержан другой член преступной группы, организовавшей ввоз наркотических средств на территорию страны, - житель Нефтчалинского района Мамедов Гасанага Эльчин оглу (1993 г.р.).

Мамедов Гасанага является известным актером, он снялся во многих сериалах, короткометражных фильмах и рекламных роликах.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış aktyor Türkiyədən Azərbaycana ekstazi keçirilməsini təşkil etməkdə şübhəli bilinir

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