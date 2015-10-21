Известная компания подала в суд на İnsol Telecom

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Santral Elektrik LTD подало в суд на İnsol Telecom.

Как сообщает Report, ООО Santral Elektrik LTD выдвинуло требование о погашении долга по договору купли-продажи. Сумма долга не разглашается.

Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №2.

Отметим, что ООО Santral Elektrik LTD, созданное 10 лет назад, является официальным дистрибьютором в Азербайджане таких мировых компаний, как Siemens, Schneider Electric, Legrand, Gewiss, Philips, Siteco, Kemppi, Vortice, Lowara и др.