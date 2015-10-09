Известная компания подала в суд на госкомитет

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ ООО "Practical Solutions Group" подало в суд на Госкомитет по вопросам имущества.

Как сообщает Report, компания требует от госкомитета погашения задолженности.

Сумма задолженности не разглашается.

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что ООО "Practical Solutions Group" (PSQ) оказывает юридические и консалтинговые услуги.

PSQ обеспечивает стратегические консультации и советы в сферах бизнеса, инвестиций, занятости, финансового обеспечения и пр.