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    Известная фирма подала в суд на департамент министерства налогов

    Жалобу рассмотрят в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ ЖСК Luxe Home подал в суд на департамент локальных доходов г.Баку при министерстве налогов.

    Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №2 ЖСК выдвинул требование о ликвидации необоснованно начисленного процента по налогам.

    Суд удовлетворил иск.

    Недовольное решение МН подало апелляционную жалобу.

    Жалобу рассмотрят в Бакинском апелляционном суде

    Отметим, что ЖСК Luxe Home занимается строительством в Азербайджане многоэтажных жилищных зданий.

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