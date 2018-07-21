Известная фирма подала в суд на департамент министерства налогов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ ЖСК Luxe Home подал в суд на департамент локальных доходов г.Баку при министерстве налогов.

Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №2 ЖСК выдвинул требование о ликвидации необоснованно начисленного процента по налогам.

Суд удовлетворил иск.

Недовольное решение МН подало апелляционную жалобу.

Жалобу рассмотрят в Бакинском апелляционном суде

Отметим, что ЖСК Luxe Home занимается строительством в Азербайджане многоэтажных жилищных зданий.