В связи с празднованием Новруза меняется направление движения транспорта на ряде дорог Баку

С целью празднования Новруза в Баку планируется проведение праздничных мероприятий. В связи с этим с утра 19 марта до полного завершения мероприятия ставится ограничение и меняется направление движения транспорта на дорогах в направлении Ичеришехер – ворот Гоша Гала, площади Фонтанов, Девичьей башни, проспекта Нефтяников, в направлении круга Азнефть.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, территории, где будут проходить мероприятия, площади Азнефть, улицы Азиза Алиева, Зарифы Алиевой, Ниязи, Истиглалийят, Узеира Гаджибекова, Бюльбюля, Самеда Вургуна и примыкающие к ним улицы и дороги будут взяты под контроль, движение транспорта по указанным улицам ограничат.

Кроме того, Управление советует желающим участвовать в мероприятиях вдоль Национального приморского парка предпочитать общественный транспорт.

"Направляющимся в регионы водителям рекомендуется в едином порядке использовать ремни безопасности, следовать регулирующим дорожное движение знакам вдоль дороги и соблюдать скоростное ограничение", - добавил В.Асадов.